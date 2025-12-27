Ouvir
Sismo de magnitude 7,0 registado em Taiwan sem causar danos graves

27 dez, 2025 - 16:19 • Reuters

O governo da cidade de Taipé garantiu que, até ao momento, não há registo de danos significativos nem de vítimas.

Um sismo de magnitude 7,0 na escala de Richter atingiu este sábado o nordeste de Taiwan, a cerca de 32 quilómetros da cidade costeira de Yilan, informou a administração meteorológica da ilha.´

O abalo, com uma profundidade de cerca de 73 quilómetros, foi sentido em todo o norte do país e fez tremer edifícios na capital, Taipé. As autoridades classificaram o sismo com intensidade quatro, o que significa que poderá ter causado apenas danos ligeiros.

Na região de Yilan, mais de três mil habitações ficaram temporariamente sem eletricidade, segundo a empresa estatal Taiwan Power Company, tendo o fornecimento sido entretanto restabelecido.

Taiwan localiza-se numa zona de elevada atividade sísmica, junto à junção de duas placas tectónicas. Em 2016, um sismo no sul da ilha provocou mais de uma centena de mortos, enquanto um abalo de magnitude 7,3 em 1999 causou mais de duas mil vítimas mortais.

