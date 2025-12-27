Soldado da ONU ferido após ataque israelita no sul do Líbano

Um soldado ao serviço da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) sofreu este sábado ferimentos ligeiros após disparos israelitas, anunciou esta força, reiterando o apelo para que Israel cesse todos os "comportamentos agressivos".

Este é o incidente mais recente relatado por soldados de manutenção da paz no sul do Líbano, onde a UNIFIL assegura uma zona tampão com Israel e trabalha com o Exército libanês para apoiar uma trégua de um ano entre Israel e Hezbollah, movimento xiita pró-Irão.

"Esta manhã, fogo pesado de metralhadora de posições ocupadas pelas Forças de Defesa de Israel a sul da 'Linha Azul' atingiu uma patrulha da UNIFIL que inspecionava um bloqueio de estrada na aldeia de Bastarra", adiantou a UNIFIL em comunicado.

"Os disparos ocorreram após a explosão de uma granada nas proximidades. Os sons da explosão e dos tiros feriram ligeiramente um soldado de paz, que sofreu uma concussão no ouvido", acrescentou a força de manutenção da paz.

No mesmo dia, a UNIFIL informou que "outra patrulha, que realizava uma tarefa operacional de rotina, também relatou disparos de metralhadora vindos do lado israelita nas imediações da sua posição" em Kfarshouba, no sul do Líbano.

A força de manutenção da paz apontou que já tinha informado o Exército israelita sobre as suas atividades nestas áreas.

No início do mês, a UNIFIL anunciou que as forças israelitas tinham disparado contra os seus soldados no sul do Líbano.

Em novembro, a força de paz informou também que os soldados israelitas tinham disparado contra as suas tropas, com o Exército israelita a afirmar ter confundido os soldados de manutenção da paz com suspeitos e disparado tiros de aviso.

Em outubro, um elemento da UNIFIL foi ferido por uma granada israelita lançada perto de uma posição da ONU no sul do Líbano, o terceiro incidente deste tipo em pouco mais de um mês.

"Os ataques contra ou perto de forças de manutenção da paz constituem violações graves da Resolução 1701 do Conselho de Segurança", realçou hoje a força de manutenção da paz, referindo-se à resolução que serviu de base para o cessar-fogo de novembro de 2024 entre Israel e o Hezbollah.

A UNIFIL reiterou o seu apelo ao Exército israelita para que "cesse todos os comportamentos agressivos e ataques contra ou perto de forças de manutenção da paz, que trabalham pela paz e estabilidade ao longo da Linha Azul".

As Forças da Defesa de Israel anunciaram hoje ter bombardeado um campo de treino militar e depósitos de armas do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah, no Líbano.

A Agência Nacional de Notícias Libanesa (NNA) relatou "uma série de ataques aéreos" em áreas montanhosas do sul, em Nabatieh e Jezzine, mas também no leste do país.

Apesar do cessar-fogo em vigor entre as partes desde novembro de 2024, Israel tem realizado ataques aéreos regulares contra o Hezbollah em território libanês.

O Líbano comprometeu-se a desarmar o Hezbollah e a desmantelar as respetivas estruturas militares entre a fronteira israelita e o rio Litani, até ao final do ano.

O acordo pôs fim a dois meses de guerra aberta entre Israel e o Hezbollah, durante os quais foram mortos em ataques aéreos o líder histórico do movimento, Hassan Nasrallah, e outros comandantes.

A guerra estalou após um ano de troca de tiros ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel, devido à ofensiva israelita na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque terrorista do movimento islamita palestiniano Hamas, em de 07 de outubro de 2023.

Mais de 340 pessoas foram mortas por bombardeamentos israelitas no Líbano desde o cessar-fogo, contabilizou a agência de notícias France-Presse, baseada em dados do ministério da Saúde libanês.