Treinador espanhol e filhos morrem em naufrágio na Indonésia

27 dez, 2025 - 12:15 • João Malheiro
Uma família espanhola desapareceu após o naufrágio de um barco, este sábado na Indonésia, perto da ilha de Labuan Bajo, um local popular entre turistas.
Entre as vítimas estão o treinador da equipa B de futebol feminino do Valência, Fernando Martín, e três dos seus filhos, com 9, 10 e 12 anos. De acordo com a imprensa espanhola, são estas as quatro vítimas mortais do acidente.
Segundo a Reuters, seguiam a bordo 11 pessoas: a família espanhola, dois outros turistas espanhóis, um guia e quatro tripulantes. O barco foi atingido por ondas que chegaram aos três metros de altura.
Sete pessoas foram resgatadas com vida, entre elas a mulher do treinador e a filha mais nova do casal.
As autoridades indonésias continuam a acompanhar a situação, enquanto a Liga Espanhola e a Federação Espanhola de Futebol já lamentaram publicamente a morte do treinador e dos seus filhos.
⚫️ La RFEF se une al dolor por la pérdida de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF femenino B, y tres de sus hijos en el naufragio de un barco turístico en Indonesia.— RFEF (@rfef) December 27, 2025
Deseamos expresar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.
DEP. pic.twitter.com/QVf7TT7UCM
[Notícia atualizada às 15h55]