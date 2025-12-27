Ouvir
Treinador espanhol e filhos morrem em naufrágio na Indonésia

27 dez, 2025 - 12:15 • João Malheiro

O barco foi atingido por ondas que chegaram até aos três metros de altura

Uma família espanhola desapareceu após o naufrágio de um barco, este sábado na Indonésia, perto da ilha de Labuan Bajo, um local popular entre turistas.

Entre as vítimas estão o treinador da equipa B de futebol feminino do Valência, Fernando Martín, e três dos seus filhos, com 9, 10 e 12 anos. De acordo com a imprensa espanhola, são estas as quatro vítimas mortais do acidente.

Segundo a Reuters, seguiam a bordo 11 pessoas: a família espanhola, dois outros turistas espanhóis, um guia e quatro tripulantes. O barco foi atingido por ondas que chegaram aos três metros de altura.

Sete pessoas foram resgatadas com vida, entre elas a mulher do treinador e a filha mais nova do casal.

As autoridades indonésias continuam a acompanhar a situação, enquanto a Liga Espanhola e a Federação Espanhola de Futebol já lamentaram publicamente a morte do treinador e dos seus filhos.

[Notícia atualizada às 15h55]

