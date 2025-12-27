Zelensky vai falar com aliados europeus antes de encontro com Trump

27 dez, 2025 - 13:01 • Lusa
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje que vai falar com os seus aliados europeus, antes de se encontrar com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump.
"Estamos a voar para a Florida, nos Estados Unidos. No caminho, faremos uma escala no Canadá. Terei um encontro com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney. Juntos, planeamos realizar conversas 'online' com os líderes europeus", adiantou Zelensky, citado pela Agência France Presse (AFP).
O encontro entre Zelensky e Trump deverá acontecer no domingo.
Na sexta-feira, Zelensky já tinha discutido com vários líderes europeus os esforços diplomáticos para um acordo de paz na Ucrânia, após anunciar um encontro na Florida com o homólogo norte-americano, Donald Trump.
O Presidente ucraniano estabeleceu conversas telefónicas com o chanceler alemão Friedrich Merz, o Presidente finlandês Alexander Stubb, e os chefes de Governo da Dinamarca, Mette Frederiksen, e da Estónia, Kristen Michal.
Nas redes sociais, Zelenky indicou que falou também com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, e com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.
A viagem decorre no mesmo dia em que a capital da Ucrânia está a sofrer um forte ataque russo. Grande parte de Kiev está sem luz e aquecimento, em época de um inverno exigente.