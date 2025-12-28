Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 29 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cerca de 2,3 milhões de centro-africanos votam em eleições gerais este domingo

28 dez, 2025 - 08:19 • Lusa

Pela primeira vez em décadas, as eleições locais, várias vezes adiadas por falta de financiamento e de uma lista eleitoral, realizam-se em simultâneo com as nacionais.

A+ / A-

Cerca de 2,3 milhões de eleitores centro-africanos, incluindo 749 mil novos inscritos, votam este domingo em eleições gerais que decorrem num clima de forte tensão política e com a oposição a pedir boicote.

Na corrida presidencial concorrem sete candidatos, incluindo o atual presidente, Faustin-Archange Touadéra, do partido Movimento Corações Unidos (MCU), que se candidata a um terceiro mandato após uma controversa revisão da Constituição, em 2023, que eliminou o limite de mandatos.

Faustin Touadéra, acusado pela oposição e sociedade civil de querer tornar-se presidente vitalício, foi eleito em 2016 e reeleito em 2020, após uma votação perturbada por grupos rebeldes armados e manchada por acusações de fraude.

O anúncio da sua candidatura criou uma reação de rejeição e desconfiança tanto das organizações da sociedade civil quanto da oposição centro-africana.

Entre os principais opositores validados pelo Tribunal Constitucional da Republica Centro-Africana (RCA) para as eleições estão os ex-primeiros-ministros Henri-Marie Dondra, do partido da Unidade Republicana (UNIR), e Anicet Georges Dologuélé, da União para a Renovação Centro-Africana (URCA), que tiveram as candidaturas em risco devido a questões de nacionalidade, pois a reforma constitucional aprovada no referendo não permite a candidatura de pessoas com dupla ou múltipla nacionalidade ao cargo de chefe de Estado.

O ex-ministro da Juventude Aristide Briand Reboas, Eddy Symphorien Kparékouti, Djorie Serge Ghislain e Yalemendé Marcelin também estão na corrida presidencial.

Pela primeira vez em décadas, as eleições locais, várias vezes adiadas por falta de financiamento e de uma lista eleitoral, realizam-se em simultâneo com as nacionais.

Embora estas eleições - presidenciais, legislativas, regionais e municipais - sejam vistas como um passo fundamental para o fortalecimento da democracia no país, a votação levanta dúvidas, depois de o diálogo entre o Governo e o principal partido da oposição, que tinha como objetivo resolver divergências sobre a organização das eleições, ter sido interrompido.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 29 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de sal(...)

Comprar casa como quem assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como quem assina a Netflix? Cliff Curtis (...)