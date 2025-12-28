Conversa com líderes europeus prevista no fim da reunião Zelensky-Trump

Na sexta-feira e no sábado, Zelensky já tinha discutido com vários líderes europeus os esforços diplomáticos para um acordo de paz na Ucrânia, após anunciar um encontro na Florida com o homólogo norte-americano, Donald Trump.

Uma conversa telefónica entre os líderes europeus e os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos está agendada para este domingo, após o encontro entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump na Florida, anunciou um porta-voz da presidência ucraniana.

O Presidente ucraniano estabeleceu conversas telefónicas com o chanceler alemão Friedrich Merz, o presidente francês Emmanuel Macron, o presidente finlandês Alexander Stubb, e os chefes de Governo da Dinamarca, Mette Frederiksen, e da Estónia, Kristen Michal.

Zelenky encontrou-se também com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, em Halifax, e falou com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

"O plano de 20 pontos em que estamos a trabalhar está 90% concluído. A nossa tarefa é garantir que tudo está 100% pronto", declarou, sobre a proposta de paz revista por Kiev que está na agenda do encontro com Donald Trump.

A primeira versão de 28 pontos da Casa Branca, conhecida há mais de um mês, contemplava as principais exigências de Moscovo, incluindo cedências territoriais da Ucrânia, que teria de abdicar dos seus planos militares e da adesão à NATO.

A versão revista de Kiev propõe um congelamento das linhas da frente sem oferecer uma solução imediata para as questões territoriais.

Entretanto, a Rússia anunciou este domingo o controlo de mais seis localidades nas cidades de Zaporijia e Donetsk, quando se estão prestes a completar quatro anos desde a invasão da Ucrânia.