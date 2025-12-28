"Fizemos grandes progressos": Reunião entre Trump e Zelensky sobre guerra na Ucrânia foi "excelente"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estiveram reunidos durante duas horas e afirmam estar "muito perto" de um entendimento para o fim da agressão russa em território ucraniano.

Falando primeiro, Trump afirmou que os detalhes da reunião já foram transmitidos aos chefes de Estado de França, Finlândia, Polónia, Noruega, Itália, Reino Unido, Alemanha, ao secretário-geral da NATO, e à presidente da Comissão Europeia.

"Tivemos uma grande conversa com eles depois de falarmos. A nossa reunião foi excelente, cobrimos - alguém dirá 95% - não sei que percentagem, mas fizemos grandes progressos para terminar com esta guerra", considerando que é "provavelmente a maior desde a Segunda Guerra Mundial".

Trump indicou que este "não é um processo que se conclua num dia", mas que foram discutidos "quase todos os assuntos". E aproveitou para falar sobre a comida na sua estância de luxo em Miami, onde se realizou o encontro: "Foi uma honra tê-lo em Mar-a-Lago, espero que tenha gostado da comida. Sei que a vossa comitiva gostou da comida, posso dizer-vos", confessou.