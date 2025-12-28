Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 28 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Kosovo vai a votos este domingo para resolver impasse de quase um ano

28 dez, 2025 - 08:30 • Lusa

Estas eleições foram impostas pelo fracasso em várias tentativas de formação de um Executivo com maioria parlamentar.

A+ / A-

As mesas de voto abriram às 06h00 TMG no Kosovo, onde dois milhões de eleitores são chamados a eleições antecipadas para resolver a paralisia política resultante das legislativas em fevereiro, que não permitiram a formação de governo.

Embora a maior parte do eleitorado se desloque hoje às urnas, alguns cidadãos, entre eles presos, pessoas hospitalizadas e emigrantes registrados em embaixadas e consulados, já começaram a votar no sábado.

Estas eleições foram impostas pelo fracasso em várias tentativas de formação de um Executivo com maioria parlamentar.

Vetëvendosje («Autodeterminação»), o partido do primeiro-ministro em funções, o nacionalista Albin Kurti, venceu em fevereiro com 48 dos 120 assentos do Parlamento, longe dos 61 necessários para uma maioria, e não conseguiu chegar a um acordo para governar em coligação ou em minoria.

As restantes forças também não conseguiram articular uma alternativa.

A Presidente kosovar, Vjosa Osmani, concedeu por duas vezes o mandato para formar governo à formação de Kurti, mas, perante a falta de parceiros, dissolveu o Parlamento em novembro e convocou eleições antecipadas.

Kurti, cujo segundo Executivo se estendeu entre março de 2021 e março de 2025, exerce desde então as funções como chefe de governo interino.

Quase 20 mil observadores nacionais e internacionais acompanharão o dia das sétimas eleições parlamentares desde a independência, não reconhecida pela Sérvia nem por cinco estados da União Europeia (UE).

As sondagens colocam novamente a «Autodeterminação» na liderança, com entre 50% e 53% dos eleitores consultados, seguida pelo Partido Democrático do Kosovo (PDK) com até 19%, a Liga Democrática do Kosovo (LDK) com até 17% e a coligação AAK-NISMA com até 9%.

Cerca de 20% do eleitorado continua indeciso e a «Lista Sérvia» é a favorita para obter os 10 assentos reservados para essa minoria.

A votação ocorre num quadro de aumento de tensões com a Sérvia desde 2021 e de confrontos de Kurti com a UE e com os EUA, os principais aliados do Kosovo.

Bruxelas e Washington consideram que a política de 'mão-dura' de Kurti para reduzir a influência da Sérvia entre a minoria sérvia do Kosovo aumenta as tensões e, além disso, criticam-no por não ter criado uma prometida comunidade de municípios sérvios, com alguma autonomia.

A UE espera que deste escrutínio resulte um governo disposto a reativar o diálogo de normalização das relações com Belgrado, uma condição para que tanto a Sérvia como o Kosovo avancem num caminho de integração no bloco comunitário.

Em 2023, a Comissão Europeia impôs sanções diplomáticas e congelou fundos para o Kosovo, mas a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, prometeu este mês que a ajuda financeira seria retomada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 28 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?