Polónia investe dois mil milhões de euros em defesa contra drones

28 dez, 2025 - 13:01 • Lusa

O Governo da Polónia anunciou este domingo um investimento de dois mil milhões de euros num novo projeto de infraestrutura de defesa contra 'drones' a instalar na fronteira leste do país com o objetivo de neutralizar a ameaça russa.

Em entrevista ao jornal britânico "The Guardian", o vice-ministro da Defesa polaco, Cezary Tomczyk, avançou que as primeiras instalações estarão prontas nos próximos seis meses, embora a conclusão do projeto deva levar pelo menos dois anos.

O novo sistema de defesa visa proteger o espaço aéreo polaco de incursões de 'drones' russos e este anúncio acontece depois do primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, ter invocado, em setembro, o artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte.

Esta decisão aconteceu após a interceção de quase vinte veículos aéreos não tripulados, supostamente de origem russa.

As defesas seriam equipadas com metralhadoras, canhões, mísseis e sistemas de interferência eletrónica, no entanto, a maior parte desse equipamento militar seria usado "apenas em condições extremas ou de guerra".

O financiamento deste projeto estará a cargo das autoridades polacas, via orçamento nacional, e de fundos europeus do programa de empréstimos SAFE.

"A verdade é que, enquanto a Ucrânia se defender e lutar contra a Rússia, a Europa não corre o risco de uma guerra no sentido estrito da palavra. Mas enfrentamos provocações e atos de sabotagem", afirmou Cezary Tomczyk.

Após a incursão massiva de drones russos, Tusk declarou que o ocorrido foi "uma lição importante para todos".

"Estamos prontos para repelir provocações e ataques. Estamos bem preparados, a situação é grave e, hoje, ninguém duvida de que devemos preparar-nos para vários cenários", afirmou.

