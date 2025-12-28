Primeiro-ministro nacionalista vence as eleições no Kosovo sem maioria absoluta

28 dez, 2025 - 23:48 • Lusa
O partido Vetëvendosje, do primeiro-ministro em funções Albin Kurti, venceu, este domingo, as eleições antecipadas no Kosovo, com cerca de 44% dos votos, segundo as primeiras projeções, não alcançando a maioria absoluta.
De acordo com a sondagem à boca das urnas divulgada pelo canal Klan Kosova após o encerramento das assembleias de voto, às 18:00, o Vetëvendosje (Autodeterminação em português) obteve 44,1% dos votos, que se traduzem em 49 dos 120 lugares no parlamento, mais um face às eleições de fevereiro.
O Kosovo enfrenta uma crise política desde fevereiro, quando o partido nacionalista perdeu a maioria absoluta que tinha conquistado em 2021 e não conseguiu o apoio de qualquer outra força política para formar Governo.