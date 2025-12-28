Ouvir
Guerra na Ucrânia

Rússia anuncia controlo de seis localidades em Zaporíjia e Donetsk

28 dez, 2025 - 11:36

A Rússia anunciou este domingo o controlo de mais seis localidades nas cidades de Zaporijia e Donetsk, quando se estão prestes a completar quatro anos desde a invasão da Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Moscovo indicou, na rede social Telegram, que as tropas russas controlaram Stepnogorsk e Gulyai-Pole, em Zaporijia, e Artemovka, Dimitrov, Rodinske e Volnoye, em Donetsk, sem fornecer mais informações.

Nos últimos meses, Moscovo tem conseguido vários avanços na Ucrânia, sobretudo na região de Donetsk.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, anexando a península da Crimeia, e lançou uma campanha militar de grande escala em 2022 contra todo o território ucraniano.

