Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 28 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Rússia anuncia controlo de seis localidades em Zaporíjia e Donetsk

28 dez, 2025 - 11:36 • Lusa

Nos últimos meses, Moscovo tem conseguido vários avanços na Ucrânia.

A+ / A-

A Rússia anunciou este domingo o controlo de mais seis localidades nas cidades de Zaporijia e Donetsk, quando se estão prestes a completar quatro anos desde a invasão da Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Moscovo indicou, na rede social Telegram, que as tropas russas controlaram Stepnogorsk e Gulyai-Pole, em Zaporijia, e Artemovka, Dimitrov, Rodinske e Volnoye, em Donetsk, sem fornecer mais informações.

Nos últimos meses, Moscovo tem conseguido vários avanços na Ucrânia, sobretudo na região de Donetsk.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, anexando a península da Crimeia, e lançou uma campanha militar de grande escala em 2022 contra todo o território ucraniano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 28 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?