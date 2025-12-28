Ouvir
  • 28 dez, 2025
Tempestade faz dois mortos e deixa milhares sem eletricidade na Suécia

28 dez, 2025 - 08:22 • Lusa

A queda de árvores provocou vários incidentes em todo o país nórdico. Veja as imagens.

Tempestade de neve faz dois mortos e deixa milhares sem eletricidade na Suécia Foto: Pontus Lundahl/EPA
Tempestade de neve faz dois mortos e deixa milhares sem eletricidade na Suécia Foto: Pontus Lundahl/EPA
Tempestade de neve faz dois mortos e deixa milhares sem eletricidade na Suécia Foto: Pontus Lundahl/EPA
Tempestade de neve faz dois mortos e deixa milhares sem eletricidade na Suécia Foto: Pontus Lundahl/EPA

A tempestade "Johanes", que assola os países nórdicos - Noruega, Suécia e Finlândia - fez até agora dois mortos e deixou mais de 40 mil pessoas sem eletricidade na Suécia, prevendo-se que continue a provocar neve, frio e vento.

Um homem de 50 anos perdeu a vida na cidade sueca de Sandviken em resultado da queda de um tronco de árvore e outro homem, com cerca de 60 anos, também morreu enquanto realizava tarefas de limpeza e corte de árvores.

A queda de árvores provocou vários incidentes em todo o país nórdico. Em várias estradas, o tráfego foi interrompido, causando longas filas, segundo o jornal "Dagens Nyheter".

As autoridades suecas trabalharam durante todo o sábado para facilitar o tráfego rodoviário e instaram os cidadãos a não saírem de casa até que a tempestade passe. Só no centro da Suécia, cerca de 1.000 árvores foram derrubadas pelo vento e pela neve.

As fortes rajadas de vento também provocaram a destruição de várias infraestruturas, como o telhado de um hotel na localidade de Sundvall. Uma pessoa teve de ser transportada para o hospital depois de ficar presa sob um telhado metálico.

Tempestade de neve faz dois mortos e deixa milhares sem eletricidade na Suécia Foto: Sam Hedman/EPA
Tempestade de neve faz dois mortos e deixa milhares sem eletricidade na Suécia Foto: Sam Hedman/EPA
Tempestade de neve faz dois mortos e deixa milhares sem eletricidade na Suécia Foto: Pontus Lundahl/EPA
Tempestade de neve faz dois mortos e deixa milhares sem eletricidade na Suécia Foto: Pontus Lundahl/EPA

  • 28 dez, 2025
