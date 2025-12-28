Trump diz ter tido conversa “produtiva” com Putin antes de encontro com Zelensky

28 dez, 2025 - 17:04 • Redação com Reuters
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este domingo ter tido uma conversa telefónica “boa e muito produtiva” com o Presidente russo, Vladimir Putin, poucas horas antes de se reunir com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Flórida.
Trump e Zelensky vão encontrar-se ao final do dia deste domingo, em Mar-a-Lago, uma estância de férias de luxo em Palm Beach, adquirida por Trump nos anos 80.
O Presidente ucraniano adiantou que o encontro servirá para discutir garantias de segurança e questões territoriais da Ucrânia, afirmando que o plano "está praticamente pronto" à agência de notícias Reuters.
