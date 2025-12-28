Trump reunido com Zelensky após chamada com Putin. Negociações estão "na fase final"

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já estão reunidos em Miami para o desbloqueio da situação de guerra em solo ucraniano com a Rússia.

Antes, Trump afirmou ter tido uma conversa telefónica “boa e muito produtiva” com o presidente russo, Vladimir Putin, poucas horas antes de se reunir com Zelensky. Esta é já uma prática habitual do presidente norte-americano antes de encontros com o chefe de Estado ucraniano.

Trump e Zelensky vão reunir-se em Mar-a-Lago, uma estância de férias de luxo em Palm Beach, adquirida pelo presidente dos Estados Unidos nos anos 80.



O Presidente ucraniano adiantou que o encontro servirá para discutir garantias de segurança e questões territoriais da Ucrânia, afirmando que o plano "está praticamente pronto" à agência de notícias Reuters.



Antes do encontro, Trump disse que as negociações para o fim da guerra na Ucrânia estão na "fase final", já depois de ter falado com Putin, anunciando que vai voltar a ligar ao presidente russo após a reunir com Zelensky.

"Também vou ligar para o presidente Putin depois da reunião, e continuaremos com as negociações", assegurou. Questionado sobre se se encontrará com Putin no futuro, Trump respondeu: "Depende."

Este domingo, o Kremlin avançou que tanto Putin como Trump não apoiam a iniciativa europeia para um cessar-fogo temporário antes de se encontrar uma solução definitiva para o conflito.

O assessor de política externa de Moscovo, Yuri Ushakov, revelou que a chamada entre Trump e Putin teve uma duração de 1 hora e 15 minutos e que surgiu após pedido de Trump.

"A questão principal é que os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos compartilham a mesma opinião de que a opção de um cessar-fogo temporário, proposta pelos ucranianos e europeus sob o pretexto de preparar um referendo ou sob outros pretextos, só leva a um prolongamento do conflito e está repleta de novas hostilidades", afirmou o responsável russo.

Neste momento, a Rússia pretende que a Ucrânia retire o seu exército da região ucraniana do Donbass, onde forças de Kiev controlam ainda 10% do território.

[Notícia atualizada às 19h18]