Um em cada cinco vídeos do YouTube para novos utilizadores são IA de baixa qualidade

Se criar uma conta no YouTube agora mesmo, um em cada cinco dos vídeos que o algoritmo lhe vai mostrar são de "AI Slop", ou seja, conteúdo de baixa qualidade gerado por inteligência artificial e concebido para acumular visualizações.

Umainvestigação da empresa de edição Kapwing, que analisou 5 mil dos canais mais populares do YouTube em todo o mundo, revela que entre estes estão 278 canais apenas de inteligência artificial - que acumularam mais de 63 mil milhões de visualizações e 221 milhões de subscritores.

Ao todo, estes canais de AI recebem um total de 100 milhões de euros por ano.

A empresa avança ainda que 21% dos primeiros 500 vídeos que aparecem numa conta recém-criada são de AI Slop, enquanto 33% dos vídeos são de brainrot, ou seja, conteúdo sem nexo e de baixa qualidade que cria o efeito de corroer o estado mental ou intelectual do espectador enquanto assiste, geralmente também criado por inteligência artificial.



No relatório, a empresa detalha que é os canais de Espanha são os que acumulam mais subscritores - um total de mais de 20 milhões -, enquanto os canais de AI da Coreia do Sul são os que têm mais visualizações, cerca de 8,5 mil milhões.

O canal de inteligência artificial mais seguido é o norte-americano Cuentos Facinantes, seguido do canal Imperio de Jesus e do canal insanespidey.

Bandar Apna Dost, o canal mais visto do estudo, tem origem na Índia e soma agora 2,4 mil milhões de visualizações. Apresenta as aventuras de um macaco rhesus antropomórfico e de uma personagem musculada inspirada no Hulk, que combate demónios e viaja num helicóptero feito de tomates.