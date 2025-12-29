Ataque a tiro numa praia do Equador faz seis mortos, entre eles uma criança

Seis pessoas, incluindo uma criança com cerca de dois anos, morreram este domingo na sequência de um ataque armado ocorrido junto a uma praia turística no sudoeste do Equador. A ação, levada a cabo com armas de guerra, provocou ainda três feridos, segundo informações divulgadas pela polícia.

O incidente teve lugar em Puerto López, na província costeira de Manabí, conhecida por atrair turistas para a observação de baleias.

Segundo o Daily Mail, os agressores fugiram do local antes da chegada dos policiais.

O ataque insere-se num fim de semana marcado por uma escalada de violência na região, que já provocou pelo menos nove mortos, de acordo com a imprensa local.

Dados preliminares indicam que vários homens armados dispararam indiscriminadamente numa zona ligada à atividade piscatória. Algumas das vítimas ficaram gravemente feridas e foram transportadas para diferentes unidades de saúde. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram corpos no interior de uma habitação, rodeados de sangue, cenário que causou forte comoção na comunidade.

A tensão em Puerto López já se fazia sentir desde sábado, quando dois irmãos foram mortos a tiro dentro de um consultório médico. Pouco depois, registaram-se confrontos armados noutros pontos da cidade, levando muitos residentes a permanecerem em casa e vários comerciantes a encerrar portas por precaução.

As autoridades apontam estes episódios como resultado de disputas entre grupos criminosos organizados. Um relatório recente do International Crisis Group alerta que o Equador atravessa a mais grave crise de segurança das últimas décadas, após ter sido considerado, em tempos, um dos países mais seguros da América Latina.

O documento relaciona o aumento da criminalidade com alterações nas rotas do narcotráfico após o acordo de paz na Colômbia, em 2016, que transformaram o país num importante ponto de exportação de droga, sobretudo a partir dos portos do Pacífico. O relatório descreve ainda um quadro de fragilidade institucional e corrupção, incluindo no sistema prisional, onde gangues rivais controlam alas inteiras e coordenam atividades criminosas.

Apesar de reconhecer uma redução temporária dos homicídios em 2024, o estudo alerta para um novo agravamento da violência este ano, sublinhando que o recurso às Forças Armadas tem produzido resultados limitados e gerado denúncias de abusos, como detenções arbitrárias e execuções extrajudiciais.

O Governo declarou vários estados de emergência nos últimos anos, num esforço para restabelecer a ordem, mobilizando forças militares para apoiar as operações policiais. Apesar destas medidas, os ataques violentos continuam a afetar tanto os centros urbanos como as zonas turísticas.