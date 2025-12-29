Ouvir
Ataque a tiro numa praia do Equador faz seis mortos, entre eles uma criança

29 dez, 2025 - 08:26 • Olímpia Mairos

Ataque ocorreu em Puerto López, num fim de semana marcado por confrontos entre grupos criminosos e pelo recrudescimento da violência no país.

A+ / A-

Seis pessoas, incluindo uma criança com cerca de dois anos, morreram este domingo na sequência de um ataque armado ocorrido junto a uma praia turística no sudoeste do Equador. A ação, levada a cabo com armas de guerra, provocou ainda três feridos, segundo informações divulgadas pela polícia.

O incidente teve lugar em Puerto López, na província costeira de Manabí, conhecida por atrair turistas para a observação de baleias.

Segundo o Daily Mail, os agressores fugiram do local antes da chegada dos policiais.

O ataque insere-se num fim de semana marcado por uma escalada de violência na região, que já provocou pelo menos nove mortos, de acordo com a imprensa local.

Dados preliminares indicam que vários homens armados dispararam indiscriminadamente numa zona ligada à atividade piscatória. Algumas das vítimas ficaram gravemente feridas e foram transportadas para diferentes unidades de saúde. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram corpos no interior de uma habitação, rodeados de sangue, cenário que causou forte comoção na comunidade.

A tensão em Puerto López já se fazia sentir desde sábado, quando dois irmãos foram mortos a tiro dentro de um consultório médico. Pouco depois, registaram-se confrontos armados noutros pontos da cidade, levando muitos residentes a permanecerem em casa e vários comerciantes a encerrar portas por precaução.

As autoridades apontam estes episódios como resultado de disputas entre grupos criminosos organizados. Um relatório recente do International Crisis Group alerta que o Equador atravessa a mais grave crise de segurança das últimas décadas, após ter sido considerado, em tempos, um dos países mais seguros da América Latina.

O documento relaciona o aumento da criminalidade com alterações nas rotas do narcotráfico após o acordo de paz na Colômbia, em 2016, que transformaram o país num importante ponto de exportação de droga, sobretudo a partir dos portos do Pacífico. O relatório descreve ainda um quadro de fragilidade institucional e corrupção, incluindo no sistema prisional, onde gangues rivais controlam alas inteiras e coordenam atividades criminosas.

Apesar de reconhecer uma redução temporária dos homicídios em 2024, o estudo alerta para um novo agravamento da violência este ano, sublinhando que o recurso às Forças Armadas tem produzido resultados limitados e gerado denúncias de abusos, como detenções arbitrárias e execuções extrajudiciais.

O Governo declarou vários estados de emergência nos últimos anos, num esforço para restabelecer a ordem, mobilizando forças militares para apoiar as operações policiais. Apesar destas medidas, os ataques violentos continuam a afetar tanto os centros urbanos como as zonas turísticas.

