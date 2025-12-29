Avalancha faz três mortos em Espanha

Três mortos e um ferido é o balanço de uma avalanche de neve na estância de Panticosa, em Aragão, no nordeste de Espanha.



As vítimas mortais são dois homens e uma mulher, que integravam um grupo de seis esquiadores, indica o jornal El País.

As nacionalidades das vítimas não são ainda conhecidas.

Uma mulher também sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o hospital com hipotermia.

O alerta para uma avalanche foi dado pelas 13h00 desta segunda-feira, na zona do pico Tablato.

O presidente da província de Aragão, Jorge Azcón, mostrou-se “chocado com as notícias que chegam do trágico acidente de montanha”.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Jorge Azcón cancelou a agenda e dirigiu-se para o local do acidente.