Israel reconhece Somalilândia e gera crise diplomática

29 dez, 2025 - 21:56 • Redação

Israel tornou-se o primeiro país a reconhecer a independência da Somalilândia, provocando duras críticas da comunidade internacional. A decisão é vista por muitos como uma afronta à soberania da Somália e um risco à estabilidade regional.

Israel anunciou na sexta-feira o reconhecimento oficial da Somalilândia como Estado independente, tornando-se o primeiro país a dar esse passo desde que o território se autoproclamou independente da Somália em 1991.

A decisão provocou uma onda de críticas de países como China, Turquia, Arábia Saudita e membros da União Africana, conta a “BBC

A China foi uma das primeiras vozes a criticar Israel. "Nenhum país deve encorajar ou apoiar forças separatistas internas de outros países por interesses egoístas", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lin Jian, antes de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A Somália reagiu com dureza à decisão israelita, considerando-a uma violação da sua integridade territorial. O Presidente Hassan Sheikh Mohamud classificou o gesto como uma "ameaça existencial" à unidade nacional e rejeitou qualquer tentativa de fragmentação do país.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justificou o reconhecimento como uma afirmação do "direito à autodeterminação" da Somalilândia, e apontou o potencial para uma futura parceria estratégica entre os dois territórios.

A decisão também levanta suspeitas sobre possíveis planos de reassentamento de palestinianos deslocados de Gaza na Somalilândia, hipótese já negada pelo território africano. Ainda assim, o Presidente da Somália declarou no parlamento que o seu país "nunca aceitará que o povo da Palestina seja expulso da sua terra para um local distante".

Apesar da condenação generalizada, alguns países optaram pelo silêncio. Os Emirados Árabes Unidos, que mantêm uma base militar na Somalilândia, não se pronunciaram, e a Etiópia, que celebrou um acordo costeiro com Hargeisa em 2024, também não comentou a decisão israelita.

A União Africana alerta que reconhecer a Somalilândia pode criar um precedente perigoso, encorajando outras regiões separatistas a procurar alianças externas. O analista Abdurahman Sayed sublinhou à “BBC” que "a proliferação de alianças externas sem consentimento dos governos centrais ameaça gerar instabilidade generalizada".

