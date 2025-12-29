Israel reconhece Somalilândia e gera crise diplomática

Israel anunciou na sexta-feira o reconhecimento oficial da Somalilândia como Estado independente, tornando-se o primeiro país a dar esse passo desde que o território se autoproclamou independente da Somália em 1991.

A decisão provocou uma onda de críticas de países como China, Turquia, Arábia Saudita e membros da União Africana, conta a “BBC”

A China foi uma das primeiras vozes a criticar Israel. "Nenhum país deve encorajar ou apoiar forças separatistas internas de outros países por interesses egoístas", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lin Jian, antes de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A Somália reagiu com dureza à decisão israelita, considerando-a uma violação da sua integridade territorial. O Presidente Hassan Sheikh Mohamud classificou o gesto como uma "ameaça existencial" à unidade nacional e rejeitou qualquer tentativa de fragmentação do país.