Pequim testa capacidade de isolar Taiwan em manobras militares de grande escala

A China iniciou esta segunda-feira os maiores exercícios militares de sempre em torno de Taiwan, com o objetivo de demonstrar a capacidade de Pequim para isolar a ilha de apoios externos em caso de conflito. As manobras testam também a resposta militar de Taipei e o uso de armamento de fabrico norte-americano.

Segundo o Comando do Teatro Oriental do Exército chinês, estão envolvidos militares, navios de guerra, aviões de combate e unidades de artilharia, no âmbito dos exercícios designados "Missão Justiça 2025". As operações incluem disparos com fogo real, ataques simulados a alvos terrestres e marítimos e exercícios de bloqueio aos principais portos de Taiwan.

As autoridades chinesas anunciaram inicialmente cinco zonas para os disparos de artilharia, mas acabaram por alargar a operação a sete áreas distintas, a maior cobertura territorial de sempre em exercícios deste tipo e em zonas mais próximas da ilha do que em ocasiões anteriores.

O Ministério da Defesa de Taiwan revelou ainda a existência de uma zona adicional para um exercício de duas horas, realizado na manhã de segunda-feira a leste da ilha, sem qualquer anúncio prévio por parte de Pequim. As forças armadas taiwanesas foram mobilizadas em resposta às manobras.

O impacto estende-se à aviação civil. O Ministério dos Transportes de Taiwan indicou que mais de 100 mil passageiros de voos internacionais serão afetados e que cerca de 80 voos domésticos deverão ser cancelados devido aos exercícios previstos para terça-feira.

Este é o sexto grande ciclo de manobras militares chinesas desde 2022.

Taiwan rejeita a soberania reivindicada por Pequim e sustenta que apenas a população da ilha pode decidir o seu futuro. "As nossas forças armadas atuam com base na preparação para o pior cenário e têm de considerar todas as possibilidades", afirmou Hsieh Jih-sheng, vice-chefe do Estado-Maior para a inteligência do Ministério da Defesa de Taiwan.

"A realização de exercícios com fogo real no Estreito de Taiwan não constitui apenas pressão militar sobre nós, mas pode também criar desafios mais complexos para a comunidade internacional e para os países vizinhos", acrescentou o responsável.