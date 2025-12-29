Putin informou Trump que Rússia vai rever posição nas negociações com a Ucrânia

Vladimir Putin informou o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, nesta segunda-feira, que a Rússia vai rever a posição nas negociações de paz, devido ao que Moscovo alega ser um ataque de drones ucraniano contra a residência presidencial russa.

A Ucrânia rejeitou como mentira a acusação da Rússia de que 91 drones atacaram a residência de Putin no norte da Rússia e acusou Moscovo — que ainda não apresentou provas para sustentar suas alegações — de tentar minar as negociações de paz.

Yuri Ushakov, assessor de política externa do Kremlin, afirmou que Putin e Trump conversaram esta segunda-feira e que Putin foi informado por Trump e os principais assessores norte-americanos sobre as negociações de Washington com a Ucrânia.

"Segundo os americanos, durante essas negociações, o lado americano defendeu agressivamente a ideia da necessidade de Kiev tomar medidas concretas para uma solução definitiva do conflito, e não se esconder atrás de exigências de um cessar-fogo temporário", disse Ushakov aos jornalistas.