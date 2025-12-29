Rússia acusa Ucrânia de atacar residência de Putin. Zelensky nega

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta segunda-feira que a Ucrânia tentou atacar a residência do presidente Vladimir Putin na região de Novgorod, o que vai levar a rever a posição de negociação de Moscovo nas negociações de paz.

Lavrov alega que, entre 28 e 29 de dezembro, a Ucrânia atacou a residência oficial do presidente russo na região de Novgorod com 91 drones de longo alcance, tendo todos sido destruídos pelas defesas aéreas russas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Estas ações imprudentes não ficarão impunes", disse Lavrov, acrescentando que o ataque configura "terrorismo de Estado". O responsável assegurou que os alvos para ataques retaliatórios pelas forças armadas da Rússia já foram selecionados.

Lavrov apontou que o ataque ocorreu durante as negociações sobre um possível acordo de paz com a Ucrânia e que, embora a Rússia não abandone as negociações, a posição de Moscovo será revista.