Rússia acusa Ucrânia de atacar residência de Putin. Zelensky nega

29 dez, 2025
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta segunda-feira que a Ucrânia tentou atacar a residência do presidente Vladimir Putin na região de Novgorod, o que vai levar a rever a posição de negociação de Moscovo nas negociações de paz.
Lavrov alega que, entre 28 e 29 de dezembro, a Ucrânia atacou a residência oficial do presidente russo na região de Novgorod com 91 drones de longo alcance, tendo todos sido destruídos pelas defesas aéreas russas.
"Estas ações imprudentes não ficarão impunes", disse Lavrov, acrescentando que o ataque configura "terrorismo de Estado". O responsável assegurou que os alvos para ataques retaliatórios pelas forças armadas da Rússia já foram selecionados.
Lavrov apontou que o ataque ocorreu durante as negociações sobre um possível acordo de paz com a Ucrânia e que, embora a Rússia não abandone as negociações, a posição de Moscovo será revista.
Não se sabe se Vladimir Putin estava na residência referida (com o nome Dolgiye Borody, que se traduz para "Barbas Longas") durante o alegado ataque. A residência foi utilizada, no passado, por Josef Stalin, Nikita Khrushchev e Boris Yeltsin.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a acusação era uma mentira, acrescentando que Moscovo está a preparar o terreno para atacar prédios do governo em Kiev.
"Mais uma ronda de mentiras", disse Zelensky aos jornalistas pelo WhatsApp, afirmando que a Rússia está a tentar minar o progresso das negociações de paz.