Guerra na Ucrânia

Rússia acusa Ucrânia de atacar residência de Putin. Zelensky nega

29 dez, 2025 - 15:50 • João Pedro Quesado com Reuters

Rússia quer mudar a postura nas negociações de paz, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que já tem alvos escolhidos para uma retaliação. Zelensky fala numa "nova ronda de mentiras".

[notícia atualizada às 16h46]

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta segunda-feira que a Ucrânia tentou atacar a residência do presidente Vladimir Putin na região de Novgorod, o que vai levar a rever a posição de negociação de Moscovo nas negociações de paz.

Lavrov alega que, entre 28 e 29 de dezembro, a Ucrânia atacou a residência oficial do presidente russo na região de Novgorod com 91 drones de longo alcance, tendo todos sido destruídos pelas defesas aéreas russas.

"Estas ações imprudentes não ficarão impunes", disse Lavrov, acrescentando que o ataque configura "terrorismo de Estado". O responsável assegurou que os alvos para ataques retaliatórios pelas forças armadas da Rússia já foram selecionados.

Lavrov apontou que o ataque ocorreu durante as negociações sobre um possível acordo de paz com a Ucrânia e que, embora a Rússia não abandone as negociações, a posição de Moscovo será revista.

Não se sabe se Vladimir Putin estava na residência referida (com o nome Dolgiye Borody, que se traduz para "Barbas Longas") durante o alegado ataque. A residência foi utilizada, no passado, por Josef Stalin, Nikita Khrushchev e Boris Yeltsin.

"Mais uma ronda de mentiras", diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a acusação era uma mentira, acrescentando que Moscovo está a preparar o terreno para atacar prédios do governo em Kiev.

"Mais uma ronda de mentiras", disse Zelensky aos jornalistas pelo WhatsApp, afirmando que a Rússia está a tentar minar o progresso das negociações de paz.

Nas redes sociais, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia pediu aos líderes mundiais para condenar as "manipulações" da Rússia, com a intenção de criar uma "falsa justificação" para mais ataques da Rússia contra a Ucrânia.

"Habitual tática russa: acusar o outro lado do que estás a fazer ou a planear", afirmou Andrii Sybiha, apontando que a Rússia "já atingiu o edifício do governo ucraniano este ano" e que a Ucrânia "apenas ataca legitimamente alvos militares no território russo".

"A Rússia é o agressor e a Ucrânia é o país que tem sido atacado (...) Não pode haver falsa equivalência entre o agressor e o país a defender-se", declarou o responsável ucraniano, pedindo "ao mundo que condene as declarações provocadoras da Rússia com o objetivo de descarrilar o processo de paz construtivo".

