Trump anuncia primeiro ataque em solo venezuelano

29 dez, 2025 - 19:13 • Reuters
Os Estados Unidos atacaram uma doca na Venezuela onde estariam a ser carregadas embarcações com droga, anunciou esta segunda-feira o Presidente norte-americano, Donald Trump.
Esta é a primeira operação conhecida das forças norte-americanas em solo venezuelano desde o início da campanha de pressão contra o Governo do Presidente Nicolás Maduro.
“Houve uma grande explosão na zona do cais onde carregam os barcos com droga”, disse Trump.
“Atingimos todos os barcos e agora atingimos a zona… é a área de operações”, acrescentou.
Não foi imediatamente claro que entidade do governo norte-americano esteve envolvida na ação nem qual foi exatamente o alvo atingido.
Trump afirmou, anteriormente, ter autorizado a CIA a realizar operações encobertas na Venezuela.
Na semana passada, durante um programa de rádio, o Presidente norte-americano fez comentários vagos sobre uma aparente operação dos Estados Unidos contra uma “grande instalação” na Venezuela.
A Agência Central de Inteligência (CIA), a Casa Branca e o Pentágono não prestaram esclarecimentos públicos sobre essas declarações.
O Governo venezuelano também não comentou o incidente descrito por Trump e não houve relatos independentes provenientes da Venezuela que o confirmassem.
A administração norte-americana tem destacado o seu sucesso na destruição de embarcações suspeitas de tráfico de droga, tendo o Pentágono divulgado nas redes sociais imagens de vários desses ataques.
A ausência de reação por parte das agências de segurança nacional dos Estados Unidos levantou dúvidas sobre a possibilidade de o incidente referido por Trump ter sido uma operação encoberta, o que limitaria a capacidade dos responsáveis norte-americanos de comentar o assunto.