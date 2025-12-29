Ouvir
  Noticiário das 20h
  29 dez, 2025
Em Destaque
Venezuela

Trump anuncia primeiro ataque em solo venezuelano

29 dez, 2025 - 19:13 • Reuters

Forças americanas bombardearam doca alegadamente usada para tráfico de droga. Esta é a primeira operação conhecida dos EUA em solo venezuelano desde o início da campanha de pressão contra o Governo do Presidente Nicolás Maduro.

Os Estados Unidos atacaram uma doca na Venezuela onde estariam a ser carregadas embarcações com droga, anunciou esta segunda-feira o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Esta é a primeira operação conhecida das forças norte-americanas em solo venezuelano desde o início da campanha de pressão contra o Governo do Presidente Nicolás Maduro.

“Houve uma grande explosão na zona do cais onde carregam os barcos com droga”, disse Trump.

“Atingimos todos os barcos e agora atingimos a zona… é a área de operações”, acrescentou.

Não foi imediatamente claro que entidade do governo norte-americano esteve envolvida na ação nem qual foi exatamente o alvo atingido.


Maduro acusa EUA de fabricarem "realidade virtual" para roubarem Venezuela

Trump afirmou, anteriormente, ter autorizado a CIA a realizar operações encobertas na Venezuela.

Na semana passada, durante um programa de rádio, o Presidente norte-americano fez comentários vagos sobre uma aparente operação dos Estados Unidos contra uma “grande instalação” na Venezuela.

A Agência Central de Inteligência (CIA), a Casa Branca e o Pentágono não prestaram esclarecimentos públicos sobre essas declarações.

O Governo venezuelano também não comentou o incidente descrito por Trump e não houve relatos independentes provenientes da Venezuela que o confirmassem.

A administração norte-americana tem destacado o seu sucesso na destruição de embarcações suspeitas de tráfico de droga, tendo o Pentágono divulgado nas redes sociais imagens de vários desses ataques.

A ausência de reação por parte das agências de segurança nacional dos Estados Unidos levantou dúvidas sobre a possibilidade de o incidente referido por Trump ter sido uma operação encoberta, o que limitaria a capacidade dos responsáveis norte-americanos de comentar o assunto.

