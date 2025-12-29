Trump deixa aviso ao Irão e pressiona Hamas a desarmar após encontro com Netanyahu

O Presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou esta segunda-feira que poderá autorizar um novo ataque ao Irão, caso o país reative os seus programas nucleares ou de mísseis balísticos.

Em conferência de imprensa ao lado de Benjamin Netanyahu, Trump deixou também um aviso ao Hamas: "Haverá um preço a pagar" caso o grupo não se desarme.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O encontro entre Trump e Netanyahu teve lugar na propriedade do presidente em Mar-a-Lago e focou-se, segundo ambos, na implementação da próxima fase do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza e nas preocupações israelitas com o Irão e o Hezbollah.

Trump sugeriu que Teerão poderá estar a retomar as suas capacidades militares em locais não atingidos pelos bombardeamentos dos EUA em junho. “Sabemos exatamente para onde estão a ir, o que estão a fazer, e espero que não estejam a fazer nada porque não queremos desperdiçar combustível num B-2”, ironizou.

O Irão, que travou uma guerra de 12 dias com Israel em junho, afirmou recentemente ter conduzido exercícios com mísseis, os segundos só neste mês. Netanyahu, por seu lado, reiterou que não procura uma escalada com o Irão, mas está atento aos sinais de rearmamento.

Em relação à situação em Gaza, Trump manifestou vontade de avançar para a segunda fase do plano de cessar-fogo, que exige o desarmamento do Hamas e a retirada total de Israel do território. Contudo, ambas as partes se têm acusado mutuamente de violações graves ao acordo alcançado em outubro.

“Israel cumpriu a sua parte. Se o Hamas não entregar as armas, as consequências serão graves”, ameaçou Trump.