Trump “muito zangado” com alegado ataque ucraniano à residência de Putin

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta segunda-feira que Vladimir Putin lhe relatou uma alegada tentativa da Ucrânia de atacar a sua residência oficial no norte da Rússia, uma acusação que Kiev nega.

Donald Trump afirmou que não gostou da alegada ação e sublinhou que o momento é particularmente sensível, numa fase em que estão em curso contactos para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia.

“Não gosto disto. Não é bom. Fiquei a saber disto hoje pelo Presidente Putin. Fiquei muito zangado com isso.”

O líder norte-americano alertou para os riscos de uma escalada, considerando que não é o momento adequado para este tipo de iniciativas, sobretudo quando decorrem esforços diplomáticos.

“É um período de tempo delicado. Não é o momento certo. Uma coisa é ser ofensivo, porque eles são ofensivos. Outra coisa é atacar a casa dele. Não é o momento certo para fazer nada disso.”

Questionado sobre a existência de provas, Trump admitiu que ainda não há confirmação independente da acusação. “Vamos descobrir.” O Presidente descreveu ainda a conversa telefónica com Putin como “muito boa”, apesar de reconhecer que persistem “questões muito espinhosas” nas negociações.

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que a Ucrânia tentou atacar a residência do presidente Vladimir Putin na região de Novgorod, entre 28 e 29 de dezembro, com 91 drones de longo alcance, que terão sido todos destruídos pelas defesas aéreas russas.