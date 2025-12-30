Ouvir
Assaltantes abrem buraco e levam 30 milhões de banco na Alemanha

30 dez, 2025 - 17:24 • Ricardo Vieira

Os ladrões conseguiram entrar na sala onde estavam guardados cerca de 3.300 cofres pessoais.

Um grupo de assaltantes conseguiu entrar no cofre de um banco, na cidade de Gelsenkirchen, na Alemanha, e levou cerca de 30 milhões de euros em dinheiro, ouro e joias, disse esta terça-feira a polícia, citada pela agência AFP.

Os ladrões abriram um buraco na parede e entraram na sala subterrânea onde estavam guardados cerca de 3.300 cofres pessoais.

De acordo com a polícia alemã, os assaltantes perfuraram o acesso a partir de um parque de estacionamento.

Os investigadores suspeitam que os ladrões passaram grande parte do fim de semana no interior do banco a abrir os cofres pessoais.

A polícia tem em curso uma operação para tentar capturar os suspeitos, que fugiram numa viatura de marca Audi, de cor preta.

Após a divulgação da notícia do assalto, centenas de clientes concentraram-se em frente às instalações do banco Sparkasse, preocupados com os seus valores e a exigirem explicações.

“Neste momento, classificamos a situação como uma ameaça e, por isso, temos de manter a agência temporariamente encerrada”, disse um porta-voz da instituição bancária, André Szymczak, ao jornal “Bild”.

Outra fonte do banco Sparkasse afirmou que 90% dos mais de três mil cofres pessoais foram abertos pelos assaltantes.

Cada cofre pessoal estava segurado em cerca de 10 mil euros, indicou Frank Krallmann, diretor do gabinete executivo do Sparkasse, de Gelsenkirchen.

