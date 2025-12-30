Bolsonaro submetido a nova cirurgia para tratar crise de soluços

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi esta terça-feira submetido à quarta operação no espaço de poucos dias.

Bolsonaro foi agora alvo de uma cirurgia não programada para tratar soluços persistentes, revelou a sua mulher, Michelle, nas redes sociais.

Os médicos vão reforçar o bloqueio do nervo frênico, para tentar solucionar a crise de soluços.

"Meu amor apresentou quadro de soluços às 10h, que não cessaram até o momento. Diante isso, a equipa médica optou pela realização de um reforço no bloqueio do nervo frênico", afirmou Michelle Bolsonaro.



O ex-presidente do Brasil, de 70 anos, já tinha sido submetido, desde sábado, a duas intervenções cirúrgicas para tratar o mesmo problema, além de uma cirurgia a uma hérnia, num hospital de Brasília.

Jair Bolsonaro está a cumprir uma pena de 27 anos de prisão por envolvimento numa tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições presidenciais de 2022.