Colisão em teleférico faz quatro feridos nos Alpes italianos

As pistas de esqui próximas foram encerradas após o incidente.

Três passageiros da cabine superior ficaram feridos, assim como o operador do teleférico ao nível do solo, acrescentou. Outros órgãos da imprensa italiana disseram que seis pessoas necessitaram de assistência médica.

O acidente ocorreu quando duas cabines colidiram com as estações superior e inferior da instalação, que fica perto da aldeia de Macugnaga, na região de Piemonte, informou o Corpo de Bombeiros italiano.

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas e helicópteros ajudaram a resgatar outras 94 na terça-feira, após um acidente num teleférico numa montanha nos Alpes italianos, disseram as autoridades locais.

Filippo Besozzi, diretor-geral da operadora de teleféricos Macugnaga Trasporti e Servizi, disse à agência de notícias ANSA que uma das cabines aparentemente não conseguiu reduzir a velocidade como esperado e atingiu uma barreira da estação. "Felizmente, não há feridos graves, ninguém corre perigo de vida", acrescentou.

O serviço de teleférico foi interrompido após o acidente, deixando o grupo de 94 pessoas, incluindo crianças e turistas estrangeiros, retido durante algum tempo na estação superior do Monte Moro, a uma altitude de aproximadamente 2.800 metros, informou a imprensa italiana.

A emissora italiana RAI informou que a instalação foi construída em 1962 e renovada há dois anos, com um custo de 2 milhões de euros.

Itália tem um historial recente de acidentes graves com teleféricos, o mais recente dos quais em Abril, quando quatro pessoas morreram perto de Castellammare di Stabia, a 30 quilómetros a sudeste de Nápoles.

Em 2021, 14 pessoas morreram quando um teleférico que ligava o norte do Lago Maggiore a uma montanha próxima caiu a pique.