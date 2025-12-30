Comboios cancelados entre Londres e Europa por problema no túnel do Canal da Mancha

A Eurostar cancelou todos os comboios de passageiros desta terça-feira entre Londres e vários destinos no centro da Europa, devido a um problema que obrigou ao encerramento do túnel do Canal da Mancha.

"Devido a um problema com a catenária e um comboio "LeShuttle" parado, o túnel do Canal da Mancha está atualmente fechado", informa a Eurostar, apontando que "isto significa que não temos escolha se não suspender todos os serviços hoje até nova informação".

A empresa responsável pela ligação ferroviária entre Londres e Paris, Bruxelas, Roterdão, Amesterdão e Colónia pede aos passageiros para não se deslocarem para a estação. De acordo com a BBC, a empresa pede ainda para os clientes "remarcarem a viagem para outro dia, com trocas gratuitas disponíveis".

Como resultado do encerramento do túnel, há cerca de 45 minutos de fila de trânsito perto do terminal, em Folkestone, do comboio LeShuttle — serviço que transporta os carros no comboio.

A catenária é o cabo suspenso por cima da linha, que fornece energia aos comboios. A tensão utilizada no túnel do Canal da Mancha é a mesma que em Portugal: 25 mil volts em corrente alternada, a 50 hertz.

O túnel do Canal da Mancha é utilizado pelos comboios de passageiros Eurostar e pelos comboios LeShuttle, que transporta carros e os seus passageiros dentro do comboio, entre Folkestone e Calais.