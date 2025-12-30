Ouvir
De Hollywood para Brignoles: Clooneys tornam-se franceses

30 dez, 2025 - 23:57 • Redação

George Clooney, a mulher Amal e os filhos gémeos foram naturalizados cidadãos franceses. A família vive numa quinta na região de Brignoles, no sul de França.

O ator norte-americano George Clooney, a advogada de direitos humanos Amal Clooney e os filhos gémeos do casal receberam a cidadania francesa, confirmou o governo francês através do Journal Officiel, a publicação oficial onde são divulgados os decretos do Estado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A família Clooney reside desde 2021 numa propriedade agrícola em Brignoles, na região da Provença, que serve como residência principal. "A decisão mostra o seu amor por França", afirmou Didier Brémond, presidente da câmara da cidade, à cadeia BFMTV.

"São uma família muito simples e acessível. Aqui, ele quer viver normalmente, e é isso que está a tentar fazer", acrescentou o autarca.

Numa entrevista à revista Esquire, George Clooney explicou que a mudança para França se deveu a preocupações com o ambiente de Los Angeles, onde antes viviam.

"Estava preocupado em criar os nossos filhos em LA, naquela cultura de Hollywood", disse o ator.

Na mesma conversa, Clooney descreveu a nova vida na quinta como mais saudável e equilibrada para os filhos. "Agora eles não estão nos iPads. Jantam com adultos e têm de levar os pratos. Têm uma vida muito melhor."

Amal Clooney foi naturalizada sob o seu nome de solteira, Amal Alamuddin. De origem libanesa, cresceu no Reino Unido, onde os gémeos Ella e Alexander também nasceram, em 2017.

Além da residência em França, a família Clooney mantém casas no Reino Unido e no Kentucky, estado natal do ator.

