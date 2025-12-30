Emirados Árabes Unidos retiram voluntariamente forças do Iémen

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram esta terça-feira a retirada das suas forças remanescentes do Iémen, depois de a Arábia Saudita ter apoiado um pedido para que as tropas dos EAU abandonassem o país no prazo de 24 horas, no meio de uma grave crise entre as duas potências do Golfo e os produtores de petróleo.

O anúncio foi feito horas depois de um ataque aéreo da coligação liderada pela Arábia Saudita contra o porto de Mukalla, no sul do Iémen.

O ataque, que Riade afirmou ter sido contra um carregamento de armas ligado aos Emirados Árabes Unidos, representou a escalada mais significativa até à data entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, num conflito crescente entre as duas monarquias do Golfo.

Outrora pilares da segurança regional, os interesses das potências do Golfo divergiram em tudo, desde as quotas petrolíferas à influência geopolítica.

O Ministério da Defesa dos EAU afirmou ter terminado voluntariamente a missão das suas unidades antiterroristas no Iémen, as únicas forças que restam no país após o "fim" da sua presença militar no Iémen em 2019.

O ministério declarou que a "presença remanescente se limitava a pessoal especializado como parte dos esforços antiterroristas, em coordenação com os parceiros internacionais relevantes". Os interesses dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita no Iémen divergiram nos últimos anos.

A decisão foi tomada após uma avaliação abrangente em resultado dos recentes acontecimentos, informou a agência de notícias estatal WAM, citando um comunicado do ministério.

Declarando a sua segurança nacional como uma linha vermelha, a Arábia Saudita alegou na terça-feira que os Emirados Árabes Unidos pressionaram os separatistas do sul do Iémen para conduzirem operações militares que chegaram às fronteiras do reino.

Esta foi a declaração mais contundente de Riade até à data contra os Emirados Árabes Unidos no desentendimento entre os vizinhos, que antes cooperavam numa coligação contra os houthis, alinhados com o Irão, mas cujos interesses no Iémen se têm distanciado progressivamente nos últimos anos.

As fricções aumentaram no seio da coligação, com os EAU a apoiar os separatistas do Sul que procuravam o autogoverno, enquanto Riade continuava a apoiar o governo iemenita reconhecido internacionalmente, criando, por fim, uma rutura aberta entre os aliados do Golfo.

Na terça-feira, a coligação atacou o que alegou ser um cais utilizado para prestar apoio militar estrangeiro aos separatistas apoiados pelos Emirados Árabes Unidos. O chefe do conselho presidencial do Iémen, apoiado pela Arábia Saudita, deu às forças dos EAU um ultimato de 24 horas para abandonarem o local.

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram em comunicado que foram surpreendidos pelo ataque aéreo e que a carga atacada não continha armas e destinava-se às forças dos EAU.

O chefe do conselho presidencial do Iémen, Rashad al-Alimi, acusou os Emirados Árabes Unidos, num discurso televisivo, de alimentar o conflito no Iémen com o seu apoio ao Conselho de Transição do Sul (STC), segundo a agência de notícias estatal iemenita.

"Infelizmente, foi definitivamente confirmado que os EAU pressionaram e orientaram o STC para minar e rebelar-se contra a autoridade do Estado através de uma escalada militar", afirmou.

"Os Emirados Árabes Unidos enfatizaram anteriormente que lidar com os recentes acontecimentos deve ser feito de forma responsável e de modo a evitar uma escalada, com base em factos fiáveis e na coordenação existente entre as partes envolvidas".

Os principais índices bolsistas do Golfo caíram.

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são intervenientes importantes no grupo de exportadores de petróleo da OPEP, e quaisquer divergências entre ambos podem prejudicar o consenso sobre as decisões relativas à produção de petróleo.

Eles e outros seis membros da OPEP+ estão reunidos online este domingo, e os delegados da OPEP+ afirmam que vão manter a sua atual política de não alterar a produção do primeiro trimestre.

Aliado da Arábia Saudita acusa Emirados Árabes Unidos de alimentar conflitos no Iémen

Os Emirados Árabes Unidos foram membros da coligação liderada pela Arábia Saudita que combateu o movimento Houthi no Iémen a partir de 2015. Em 2019, iniciaram uma retirada das suas tropas do país, mas mantiveram-se empenhados no governo internacionalmente reconhecido e apoiado pela Arábia Saudita.

O Conselho de Transição do Sul (STC) decidiu posteriormente procurar a autogovernação no sul e, este mês, lançou uma ofensiva contra as tropas iemenitas apoiadas pela Arábia Saudita, aproximando os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita como nunca antes de um confronto no Iémen e correndo o risco de reacender uma longa guerra civil.

O avanço quebrou anos de impasse, com o Conselho de Transição do Sul (STC) a reivindicar um amplo controlo do sul, incluindo a província de Hadramout. A Arábia Saudita tinha alertado o STC contra movimentações militares em Hadramout e exigido a retirada das suas forças.

O STC rejeitou o apelo saudita. O ataque aéreo da madrugada de terça-feira ocorreu após a chegada, no fim de semana, de dois navios do porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, no sábado e domingo, sem autorização, segundo a coligação.

A agência de notícias estatal saudita publicou um vídeo onde mostra um navio identificado como "Greenland", do qual, segundo a mesma, foram descarregadas armas e veículos de combate. O proprietário e operador registado do Greenland é a Salem Al Makrani Cargo Company, com sede no Dubai e filial em Fujairah, como indica o site da empresa. Trata-se de um navio cargueiro do tipo roll-on/roll-off (RoRO).

Ataque não causou vítimas, diz comunicação social estatal saudita

A coligação afirmou que o ataque ao porto de Mukalla não causou vítimas nem danos colaterais, de acordo com os meios de comunicação estatais sauditas. Duas fontes disseram à Reuters que o ataque teve como alvo o cais onde a carga dos dois navios foi descarregada.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente o que foi atingido, nem a natureza ou origem de qualquer carga que possa ter sido atacada.

Imagens da TV estatal do Iémen mostraram o que se descreve como fumo negro a subir do porto de manhã cedo após o ataque, com veículos queimados no local. Alimi impôs uma zona de exclusão aérea e um bloqueio marítimo e terrestre em todos os portos e passagens durante 72 horas, exceto nos casos autorizados pela coligação.

Aidarous al-Zubaidi, chefe do Conselho de Transição do Sul (STC) e vice-chefe do conselho presidencial, afirmou numa declaração conjunta com outros três membros do conselho que os Emirados Árabes Unidos continuam a ser um parceiro fundamental na luta contra os houthis. A declaração rejeitou as ordens de Alimi, alegando falta de consenso.