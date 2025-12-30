Emirados Árabes Unidos retiram voluntariamente forças do Iémen

30 dez, 2025 - 15:07 • Reuters
Os Emirados Árabes Unidos anunciaram esta terça-feira a retirada das suas forças remanescentes do Iémen, depois de a Arábia Saudita ter apoiado um pedido para que as tropas dos EAU abandonassem o país no prazo de 24 horas, no meio de uma grave crise entre as duas potências do Golfo e os produtores de petróleo.
O anúncio foi feito horas depois de um ataque aéreo da coligação liderada pela Arábia Saudita contra o porto de Mukalla, no sul do Iémen.
O ataque, que Riade afirmou ter sido contra um carregamento de armas ligado aos Emirados Árabes Unidos, representou a escalada mais significativa até à data entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, num conflito crescente entre as duas monarquias do Golfo.
Outrora pilares da segurança regional, os interesses das potências do Golfo divergiram em tudo, desde as quotas petrolíferas à influência geopolítica.
O Ministério da Defesa dos EAU afirmou ter terminado voluntariamente a missão das suas unidades antiterroristas no Iémen, as únicas forças que restam no país após o "fim" da sua presença militar no Iémen em 2019.
O ministério declarou que a "presença remanescente se limitava a pessoal especializado como parte dos esforços antiterroristas, em coordenação com os parceiros internacionais relevantes". Os interesses dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita no Iémen divergiram nos últimos anos.
A decisão foi tomada após uma avaliação abrangente em resultado dos recentes acontecimentos, informou a agência de notícias estatal WAM, citando um comunicado do ministério.
Declarando a sua segurança nacional como uma linha vermelha, a Arábia Saudita alegou na terça-feira que os Emirados Árabes Unidos pressionaram os separatistas do sul do Iémen para conduzirem operações militares que chegaram às fronteiras do reino.
Esta foi a declaração mais contundente de Riade até à data contra os Emirados Árabes Unidos no desentendimento entre os vizinhos, que antes cooperavam numa coligação contra os houthis, alinhados com o Irão, mas cujos interesses no Iémen se têm distanciado progressivamente nos últimos anos.
As fricções aumentaram no seio da coligação, com os EAU a apoiar os separatistas do Sul que procuravam o autogoverno, enquanto Riade continuava a apoiar o governo iemenita reconhecido internacionalmente, criando, por fim, uma rutura aberta entre os aliados do Golfo.
Na terça-feira, a coligação atacou o que alegou ser um cais utilizado para prestar apoio militar estrangeiro aos separatistas apoiados pelos Emirados Árabes Unidos. O chefe do conselho presidencial do Iémen, apoiado pela Arábia Saudita, deu às forças dos EAU um ultimato de 24 horas para abandonarem o local.
Os Emirados Árabes Unidos afirmaram em comunicado que foram surpreendidos pelo ataque aéreo e que a carga atacada não continha armas e destinava-se às forças dos EAU.
O chefe do conselho presidencial do Iémen, Rashad al-Alimi, acusou os Emirados Árabes Unidos, num discurso televisivo, de alimentar o conflito no Iémen com o seu apoio ao Conselho de Transição do Sul (STC), segundo a agência de notícias estatal iemenita.
"Infelizmente, foi definitivamente confirmado que os EAU pressionaram e orientaram o STC para minar e rebelar-se contra a autoridade do Estado através de uma escalada militar", afirmou.
"Os Emirados Árabes Unidos enfatizaram anteriormente que lidar com os recentes acontecimentos deve ser feito de forma responsável e de modo a evitar uma escalada, com base em factos fiáveis e na coordenação existente entre as partes envolvidas".
Os principais índices bolsistas do Golfo caíram.A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são intervenientes importantes no grupo de exportadores de petróleo da OPEP, e quaisquer divergências entre ambos podem prejudicar o consenso sobre as decisões relativas à produção de petróleo.
Eles e outros seis membros da OPEP+ estão reunidos online este domingo, e os delegados da OPEP+ afirmam que vão manter a sua atual política de não alterar a produção do primeiro trimestre.
Os Emirados Árabes Unidos foram membros da coligação liderada pela Arábia Saudita que combateu o movimento Houthi no Iémen a partir de 2015. Em 2019, iniciaram uma retirada das suas tropas do país, mas mantiveram-se empenhados no governo internacionalmente reconhecido e apoiado pela Arábia Saudita.
O Conselho de Transição do Sul (STC) decidiu posteriormente procurar a autogovernação no sul e, este mês, lançou uma ofensiva contra as tropas iemenitas apoiadas pela Arábia Saudita, aproximando os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita como nunca antes de um confronto no Iémen e correndo o risco de reacender uma longa guerra civil.
O avanço quebrou anos de impasse, com o Conselho de Transição do Sul (STC) a reivindicar um amplo controlo do sul, incluindo a província de Hadramout. A Arábia Saudita tinha alertado o STC contra movimentações militares em Hadramout e exigido a retirada das suas forças.
O STC rejeitou o apelo saudita. O ataque aéreo da madrugada de terça-feira ocorreu após a chegada, no fim de semana, de dois navios do porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, no sábado e domingo, sem autorização, segundo a coligação.
A agência de notícias estatal saudita publicou um vídeo onde mostra um navio identificado como "Greenland", do qual, segundo a mesma, foram descarregadas armas e veículos de combate. O proprietário e operador registado do Greenland é a Salem Al Makrani Cargo Company, com sede no Dubai e filial em Fujairah, como indica o site da empresa. Trata-se de um navio cargueiro do tipo roll-on/roll-off (RoRO).
A coligação afirmou que o ataque ao porto de Mukalla não causou vítimas nem danos colaterais, de acordo com os meios de comunicação estatais sauditas. Duas fontes disseram à Reuters que o ataque teve como alvo o cais onde a carga dos dois navios foi descarregada.
A Reuters não conseguiu verificar imediatamente o que foi atingido, nem a natureza ou origem de qualquer carga que possa ter sido atacada.
Imagens da TV estatal do Iémen mostraram o que se descreve como fumo negro a subir do porto de manhã cedo após o ataque, com veículos queimados no local. Alimi impôs uma zona de exclusão aérea e um bloqueio marítimo e terrestre em todos os portos e passagens durante 72 horas, exceto nos casos autorizados pela coligação.
Aidarous al-Zubaidi, chefe do Conselho de Transição do Sul (STC) e vice-chefe do conselho presidencial, afirmou numa declaração conjunta com outros três membros do conselho que os Emirados Árabes Unidos continuam a ser um parceiro fundamental na luta contra os houthis. A declaração rejeitou as ordens de Alimi, alegando falta de consenso.