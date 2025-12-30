Falha no túnel do Canal da Mancha cancela maioria dos comboios entre Londres e Europa

[notícia atualizada às 16h12]

O túnel do Canal da Mancha reabriu parcialmente a meio da tarde desta terça-feira, depois de um problema técnico ter obrigado ao cancelamento de vários comboios de passageiros da Eurostar entre Londres e vários destinos no centro da Europa.

O encerramento do Eurotúnel deveu-se a um problema na catenária, que fornece energia elétrica aos comboios. Esse problema, sentido ao final da manhã, parou ainda um comboio da LeShuttle. Uma imagem publicada pela BBC mostra vários cabos caídos num túnel — não só o cabo que fornece energia através do contacto, mas os que mantém o cabo no lugar desenhado.

"O problema na catenária mantém-se, e recomendamos vivamente a todos os nossos passageiros que adiem a sua viagem para uma data diferente", afirma a Eurostar, avisando ainda que "os comboios que podem circular vão ser sujeitos a atrasos graves e a possíveis cancelamentos de última hora".