Falha no túnel do Canal da Mancha cancela maioria dos comboios entre Londres e Europa

O túnel do Canal da Mancha reabriu parcialmente a meio da tarde desta terça-feira, depois de um problema técnico ter obrigado ao cancelamento de vários comboios de passageiros da Eurostar entre Londres e vários destinos no centro da Europa.

O encerramento do Eurotúnel deveu-se a um problema na catenária, que fornece energia elétrica aos comboios. Esse problema, sentido ao final da manhã, parou ainda um comboio da LeShuttle. Uma imagem publicada pela BBC mostra vários cabos caídos num túnel — não só o cabo que fornece energia através do contacto, mas os que mantém o cabo no lugar desenhado.

"O problema na catenária mantém-se, e recomendamos vivamente a todos os nossos passageiros que adiem a sua viagem para uma data diferente", afirma a Eurostar, avisando ainda que "os comboios que podem circular vão ser sujeitos a atrasos graves e a possíveis cancelamentos de última hora".

A empresa responsável pela ligação ferroviária entre Londres e Paris, Bruxelas, Roterdão, Amesterdão e Colónia começou, entretanto, a embarcar passageiros para comboios com partida na estação de St. Pancras, em Londres. De acordo com a BBC, o comboio das 15h04 de Londres para Bruxelas partiu da estação pelas 16h.

O encerramento do túnel provocou ainda filas de trânsito de cerca de 45 minutos perto do terminal, em Folkestone, do comboio LeShuttle — serviço que transporta os carros no comboio.

A catenária é o cabo suspenso por cima da linha, que fornece energia aos comboios. A tensão utilizada no túnel do Canal da Mancha é a mesma que em Portugal: 25 mil volts em corrente alternada, a 50 hertz.

O túnel do Canal da Mancha é utilizado pelos comboios de passageiros Eurostar e pelos comboios LeShuttle, que transporta carros e os seus passageiros dentro do comboio, entre Folkestone e Calais.