Inflação, manifestações e chamadas sobre o programa nuclear: o que se passa no Irão?

O Irão vive esta terça-feira o terceiro dia de manifestações e greves, que começaram na capital e já se espalharam a outras cidades. Ao mesmo tempo, o governador do banco central demitiu-se, e o programa nuclear levou Donald Trump a avisar o país sobre novos ataques e foi discutido com Vladimir Putin.

As manifestações começaram, de acordo com a BBC, no Grande Bazar de Teerão, quando comerciantes entraram em greve devido à desvalorização da moeda iraniana, o rial, face ao dólar norte-americano. O valor da moeda está num recorde negativo, valendo apenas 0,0000013 dólares.

As manifestações já chegaram às cidades de Caraje, Hamadã, Qeshm, Malard, Isfahan, Kermanshah, Shiraz e Iazde. Em vários protestos, a polícia utilizou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, onde se integraram estudantes universitários a gritar "morte ao ditador", o líder supremo do Irão, Ali Khamenei.

O Presidente do Irão já reagiu à onda de contestação. "O bem-estar da população é minha preocupação diária", escreveu Masoud Pezeshkian, na rede social X, referindo ainda "medidas fundamentais" para "reformar o sistema monetário e bancário, e manter o poder de compra do povo".

Pezeshkian mostrou ainda abertura a ouvir os manifestantes, instruindo um ministro a "ouvir as reivindicações legítimas" destes para "resolver os problemas e agir conforme". E aceitou a demissão do governador do banco central, provocada pelos problemas da moeda iraniana, nomeando para o lugar um antigo ministro da Economia.



Alguns manifestantes têm ainda mostrado apoio ao filho do antigo xá Mohamed Reza Pahlavi, derrubado do poder na revolução islâmica de 1979. O filho, Reza Pahlavi, a viver nos Estados Unidos da América (EUA), mostrou-se solidário com os manifestantes: "A vitória é nossa porque a nossa causa é justa e porque estamos unidos", escreveu.