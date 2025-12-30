Meta compra empresa de inteligência artificial chinesa

A Meta anunciou a aquisição da empresa de inteligência artificial Manus, fundada por chineses e atualmente sediada em Singapura, avança a “BBC” esta terça-feira.

A operação, segundo estimativas da Bloomberg e do Wall Street Journal, terá superado os 1,8 mil milhões de euros.

A gigante tecnológica liderada por Mark Zuckerberg justificou a compra com o objetivo de melhorar o desenvolvimento de “agentes” de inteligência artificial, ou seja, ferramentas capazes de realizar tarefas complexas com pouca ou nenhuma intervenção do utilizador.

“O talento excecional da Manus juntar-se-á à equipa da Meta para criar agentes de uso geral nos nossos produtos de consumo e empresariais, incluindo o Meta AI”, afirmou a empresa em comunicado.

A Manus destacou-se no mercado por desenvolver aquilo que descreve como um “agente verdadeiramente autónomo”, capaz de planear e executar tarefas sem necessidade de pedidos sucessivos por parte do utilizador. A empresa pretende que os seus agentes complementem o trabalho humano em vez de o substituir.

“Juntar-nos à Meta permite-nos construir sobre uma base mais sólida e sustentável, sem alterar o funcionamento da Manus nem a forma como são tomadas decisões”, afirmou o presidente executivo Xiao Hong, num texto publicado no blogue da empresa.

Para a Meta, a operação representa um novo passo na consolidação da sua estratégia de inteligência artificial. Em junho, a empresa investiu cerca de 12,8 mil milhões de euros para adquirir 49% da Scale AI, integrando também o seu presidente executivo na liderança do desenvolvimento de IA.