Rússia exibe mísseis hipersónicos com capacidade nuclear na Bielorrússia

A Rússia divulgou esta terça-feira um vídeo do que afirmou ser o destacamento do seu sistema de mísseis hipersónicos Oreshnik, com capacidade nuclear, na Bielorrússia, um aliado próximo. A medida visa aumentar a capacidade de Moscovo para atingir alvos em toda a Europa em caso de guerra.

A agência de notícias estatal TASS afirmou que esta foi a primeira vez que o Ministério da Defesa exibiu os sistemas de mísseis móveis Oreshnik, que o Presidente Vladimir Putin declarou serem impossíveis de intercetar devido às velocidades dos mísseis, alegadamente mais de 10 vezes superiores à velocidade do som.

O destacamento, e o anúncio de Moscovo de que os mísseis entraram em serviço activo num país que faz fronteira com a Ucrânia e com os membros da NATO Polónia, Lituânia e Letónia, surge numa altura de crescentes tensões entre o Ocidente e o Oriente devido à guerra da Rússia na Ucrânia.

A medida permitiria que os mísseis nucleares russos atingissem alvos europeus um pouco mais rapidamente em caso de guerra.

Dependência da ameaça nuclear

Alguns especialistas ocidentais afirmaram que o desenvolvimento sublinha a crescente dependência do Kremlin na ameaça das armas nucleares, numa tentativa de dissuadir os membros da NATO de fornecerem à Ucrânia armas capazes de atingir alvos em território russo.

Dois investigadores norte-americanos afirmaram que, de acordo com o seu estudo de imagens de satélite, Moscovo está provavelmente a posicionar os mísseis e os seus lançadores móveis numa antiga base aérea no leste da Bielorrússia.

Um vídeo divulgado pelos ministérios da Defesa da Rússia e da Bielorrússia na terça-feira não revelou a localização dos sistemas de mísseis. Mas as imagens mostram lançadores móveis e as suas equipas a circular por estradas florestais, enquanto tropas especializadas camuflam os sistemas com redes.

Um oficial russo de alta patente aparece a informar as tropas que os sistemas foram oficialmente colocados em serviço de combate e, enquanto uma ligeira queda de neve caía em segundo plano, menciona rotinas regulares de treino e reconhecimento para as equipas de mísseis.

Moscovo testou um míssil Oreshnik com ogiva convencional – o nome russo para avelã – contra um alvo na Ucrânia em novembro de 2024.

Putin afirmou que o poder destrutivo do Oreshnik é comparável ao de uma arma nuclear, mesmo quando equipado com uma ogiva convencional. Os mísseis de alcance intermédio têm um alcance de até 5.500 km (3.415 milhas), o que lhes permitiria atingir qualquer lugar na Europa ou no oeste dos Estados Unidos a partir da Rússia.

Ceticismo em relação às capacidades do Oreshnik

Alguns oficiais ocidentais manifestaram ceticismo quanto às capacidades do míssil Oreshnik. Um responsável norte-americano afirmou, em dezembro de 2024, que a arma não era vista como um ponto de viragem no campo de batalha.

O Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, um fiel aliado de Putin que também iniciou conversações com a administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha sinalizado a instalação dos mísseis.

Afirmou que não seriam implantados mais do que uma dúzia de mísseis Oreshnik, uma medida que, segundo o seu ministro da Defesa, foi necessária devido ao que chamou de ações agressivas por parte dos opositores ocidentais.

Lukashenko permitiu que as tropas russas utilizassem o seu país para entrar na Ucrânia em fevereiro de 2022, mas não enviou tropas bielorrussas para combater ao lado das forças de Moscovo na Ucrânia.