Tatiana Schlossberg, neta de John F. Kennedy, morreu de leucemia

Tatiana Schlossberg, neta do 35.º presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, morreu esta terça-feira, depois de ter revelado, num ensaio publicado em novembro, que lhe fora diagnosticada uma forma rara de leucemia. Tinha 35 anos.

A morte foi anunciada pela família através de uma publicação nas redes sociais da Biblioteca e Museu Presidencial John F. Kennedy.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“A nossa querida Tatiana faleceu esta manhã. Estará para sempre nos nossos corações”, escreveu a família.

Schlossberg era jornalista especializada em alterações climáticas e ambiente e a segunda filha de Caroline Kennedy, filha de JFK e antiga diplomata norte-americana, e do designer e artista Edwin Schlossberg.

Num ensaio publicado na “The New Yorker”, em novembro, Tatiana Schlossberg revelou ter sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda com uma mutação rara, um cancro do sangue e da medula óssea.

Na mesma altura, criticou o primo Robert F. Kennedy Jr., secretário da Saúde dos Estados Unidos, por posições negacionistas em relação às vacinas e por cortes no financiamento da investigação sobre o cancro.