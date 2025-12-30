Ucrânia e "Coligação de Vontades" reúnem-se no início de janeiro

30 dez, 2025 - 15:33 • Reuters
O Presidente Volodymyr Zelenskiy afirmou esta terça-feira que a Ucrânia e a chamada "Coalition of the Willing" (ou "Coligação de Vontades"), um grupo de nações que apoiam Kiev, planeiam realizar as suas próximas reuniões no início de janeiro.
Zelenskiy disse que os conselheiros de segurança nacional dos países vão reunir-se na Ucrânia a 3 de janeiro e, em seguida, os líderes em França a 6 de janeiro.
O grupo da Coligação, liderado pelo Reino Unido e pela França, inclui mais de 30 nações, embora não seja claro quais participarão nas reuniões.
"Estou grato à equipa do Presidente (Donald) Trump pela sua disponibilidade para participar em todos os formatos eficazes. Não perderemos um único dia", disse Zelenskiy na aplicação Telegram.