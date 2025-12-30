Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 31 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Zelensky garante estar pronto para reunir com Putin "em qualquer formato"

30 dez, 2025 - 16:59 • Reuters

Presidente ucraniano garante que Kiev está a discutir com Trump presença das tropas norte-americanas na Ucrânia.

A+ / A-

Kiev discutiu com o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, a possível presença de tropas norte-americanas na Ucrânia como parte das garantias de segurança, afirmou o presidente Volodymyr Zelenskiy esta terça-feira.

Zelenskiy disse à imprensa numa conversa através do WhatsApp que Kiev está empenhada em continuar as negociações sobre como pôr fim à guerra, acrescentando que está pronto para se reunir com o Presidente russo, Vladimir Putin, em qualquer formato.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 31 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis expli(...)