Zelensky garante estar pronto para reunir com Putin "em qualquer formato"

30 dez, 2025 - 16:59 • Reuters
Kiev discutiu com o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, a possível presença de tropas norte-americanas na Ucrânia como parte das garantias de segurança, afirmou o presidente Volodymyr Zelenskiy esta terça-feira.
Zelenskiy disse à imprensa numa conversa através do WhatsApp que Kiev está empenhada em continuar as negociações sobre como pôr fim à guerra, acrescentando que está pronto para se reunir com o Presidente russo, Vladimir Putin, em qualquer formato.