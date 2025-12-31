Ouvir
"Acreditamos em vocês e na nossa vitória" na Ucrânia: a mensagem de Ano Novo de Putin

31 dez, 2025 - 17:34 • Lusa

Vladimir Putin reafirmou a confiança na vitória da Rússia sobre a Ucrânia, quase quatro anos após o início da invasão. O Presidente russo dirigiu-se à população num discurso televisivo momentos antes do Ano Novo.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta quarta-feira, durante o seu discurso de Ano Novo, que a Rússia acredita na vitória na guerra contra a Ucrânia, quase quatro anos após o início da invasão russa.

"Parabenizo todos os nossos combatentes e comandantes pela aproximação do Ano Novo. Acreditamos em vocês e na nossa vitória", declarou Putin, num discurso transmitido pela televisão alguns minutos antes da península oriental russa de Kamchatka entrar em 2026.

Citado pela agência AFP, o Presidente russo apelou ainda aos seus concidadãos para que apoiem os “heróis” que lutam na frente de batalha.

O conflito na Ucrânia, desencadeado por Moscovo em fevereiro de 2022, é o mais mortífero na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com dezenas ou mesmo centenas de milhares de mortos.

Esta terça-feira assinala-se também o 26.º aniversário da chegada de Vladimir Putin ao poder, após a demissão de Boris Yeltsin em 31 de dezembro de 1999.

Os votos de Ano Novo, uma tradição iniciada pelo líder soviético Leonid Brezhnev, são transmitidos pela televisão pública antes da meia-noite em cada um dos 11 fusos horários do país e são vistos por milhões de pessoas.

