​Finlândia investiga nova rutura de cabo submarino de telecomunicações

A Polícia finlandesa anunciou, esta quarta-feira, que está a investigar um navio suspeito de uma possível rutura de um cabo submarino de telecomunicações no mar Báltico, que liga a Finlândia e a Estónia.

A investigação foi iniciada depois de a operadora finlandesa Elisa ter comunicado que detetou uma avaria num dos seus cabos submarinos, localizado na zona económica exclusiva da Estónia.

A Guarda de Fronteiras identificou o navio suspeito de ter provocado a avaria e enviou para o local uma embarcação de patrulha e um helicóptero, que intercetaram o navio após confirmarem que este navegava com uma das âncoras submersas.

"As autoridades finlandesas apreenderam o navio numa operação conjunta. A investigação do caso foi transferida da Secção da Guarda Costeira do Golfo da Finlândia para o Departamento de Polícia de Helsínquia", refere a polícia em comunicado.

A Procuradoria-Geral apresentou uma acusação formal contra o navio, que considera suspeito de um crime grave de sabotagem e de um crime de interferência agravada nas comunicações.

Além da Polícia e da Guarda de Fronteiras, participam na investigação as Forças Armadas finlandesas, a Alfândega, a Agência dos Transportes e Comunicações (Traficom) e o operador da rede elétrica finlandesa, Fingrid.

As autoridades finlandesas estão também a cooperar com outros países, sobretudo com a Estónia, para a troca de informações.

"As autoridades finlandesas investigaram um navio suspeito de causar danos num cabo no Golfo da Finlândia", afirmou o Presidente da Finlândia, Alexander Stubb, numa mensagem publicada na rede social X.

"A Finlândia está preparada para desafios de segurança de vários tipos, e respondemos aos mesmos da forma necessária", acrescentou o chefe de Estado, que agradeceu o trabalho da Polícia, da Guarda de Fronteiras e das restantes autoridades envolvidas.