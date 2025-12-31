Navio suspeito de rutura de cabo submarino no Báltico seguia da Rússia para Israel

A polícia finlandesa confirmou esta quarta-feira que o navio sob suspeita de estar envolvido na rutura de um cabo submarino de telecomunicações no mar Báltico é o cargueiro Fitburg, que seguia na rota entre São Petersburgo e o porto israelita de Haifa.

Em conferência de imprensa, responsáveis da polícia e da guarda de fronteiras da Finlândia adiantaram que a tripulação é composta por 14 marinheiros oriundos da Rússia, Geórgia, Azerbaijão e Cazaquistão. As autoridades escusaram-se, para já, a divulgar a identidade e a nacionalidade do capitão.

“O conjunto dos 14 tripulantes encontra-se sob custódia policial. A polícia considera-os suspeitos de interferência agravada nas telecomunicações e de tentativa de sabotagem com agravantes”, afirmou o chefe da polícia, Lkka Koskimäki. O responsável sublinhou ainda que a operação “demonstrou a elevada capacidade de resposta e a cooperação eficaz entre as diferentes autoridades marítimas”.

Segundo Koskimäki, o Fitburg está a ser conduzido para um local seguro em águas territoriais finlandesas, onde será alvo de uma inspeção detalhada. A investigação passou entretanto para o Gabinete Nacional de Investigação da Finlândia (KRP).

As autoridades indicam que o navio navegou “durante várias horas” com uma das âncoras submersa, desde o momento em que foi detetada a avaria no cabo submarino, pelas 5h45 locais (3h45 em Lisboa), até à sua interceção pela Guarda Costeira, pouco depois das 11h00. A abordagem ocorreu em águas internacionais, dentro da zona económica exclusiva da Finlândia, com o apoio de um navio da guarda costeira e de um helicóptero, a partir do qual agentes desceram para o convés e assumiram o controlo da ponte de comando.

De acordo com a polícia, a tripulação não ofereceu resistência e acatou as ordens dadas, incluindo a de alterar o rumo para águas territoriais finlandesas.

A investigação teve início após a operadora finlandesa Elisa ter comunicado uma avaria num cabo submarino localizado na zona económica exclusiva da Estónia. As autoridades estónias revelaram ainda que um segundo cabo, pertencente à empresa sueca Arelion, que liga Helsínquia e Tallinn através do golfo da Finlândia, também sofreu danos.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, a Finlândia tem registado vários incidentes envolvendo danos em infraestruturas submarinas consideradas críticas, aumentando a preocupação das autoridades quanto à segurança no mar Báltico.