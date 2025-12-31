Navios chineses começam a retirar-se da zona em redor de Taiwan

31 dez, 2025 - 10:28 • Lusa
Os navios de guerra e embarcações da guarda costeira chinesa mobilizados esta semana em redor de Taiwan, no âmbito de exercícios militares de grande escala, começaram a retirar-se da zona, indicaram as autoridades taiwanesas esta quarta-feira.
"Os navios de guerra e os barcos da guarda costeira estão a recuar, mas alguns ainda permanecem fora da linha das 24 milhas náuticas (44,5 quilómetros)", disse o diretor-geral adjunto da guarda costeira de Taiwan, Hsieh Ching-chin, citado pela agência France Presse e adiantando que as manobras "devem ter terminado".
De acordo com Hsieh, Taiwan mantém 11 embarcações da sua guarda costeira em patrulha, dado que as embarcações chinesas "ainda não abandonaram totalmente a zona".
A China lançou mísseis e mobilizou dezenas de aviões de caça, navios de guerra e embarcações da guarda costeira para cercar a ilha na segunda e terça-feira, como parte de exercícios que simularam o bloqueio de portos estratégicos de Taiwan, bem como ataques contra alvos marítimos.
O Partido Comunista Chinês, que nunca governou Taiwan, considera a ilha parte do território chinês e ameaça usar a força para tomar o seu controlo.