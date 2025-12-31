Rainha Camilla revela agressão sexual nos anos 1960 e apela ao combate à violência doméstica

A rainha britânica Camilla revelou esta quarta-feira ter sido vítima de uma agressão sexual nos anos 1960, dizendo que falar da sua experiência é uma forma de usar a sua posição para combater a violência contra as mulheres.

A rainha, que falou pela primeira vez do caso, tem feito do combate à violência doméstica uma das suas principais causas e recordou ter repelido um homem que a atacou num comboio quando era adolescente, nos anos 1960.

“Estava a ler o meu livro e, sabe, este rapaz, homem, atacou-me, e eu reagi”, disse Camilla à BBC. “E lembro-me de sair do comboio e a minha mãe olhar para mim e dizer: Porque é que o teu cabelo está todo em pé e porque é que falta um botão no teu casaco?”

Embora o ataque a tenha deixado furiosa, Camilla afirmou que não revelou o episódio durante muitos anos, até começar a ouvir outras mulheres relatarem as suas próprias experiências.

Segundo a rainha, decidiu falar agora porque a violência doméstica tem sido durante muito tempo um “tema tabu”, levando muitas pessoas a não perceberem a gravidade da situação.

“Pensei: bem, se tenho um pequeno púlpito onde posso subir, gostava de o usar”, disse. “E não há muito que eu possa fazer, exceto falar com as pessoas e juntá-las”.

As declarações foram feitas numa entrevista de grupo com familiares de Louise Hunt, de 25 anos, da irmã Hannah, de 28, e da mãe Carol, de 61, mortas pelo ex-companheiro de Louise, em julho de 2024, na casa da família, nos arredores de Londres.

A rainha elogiou o antigo comentador de corridas John Hunt e a filha Amy pelo trabalho desenvolvido no combate à violência doméstica.

“Onde quer que a vossa família esteja agora, estaria tão orgulhosa de ambos”, disse Camilla.

Embora esta seja a primeira vez que Camilla fala publicamente sobre a agressão que sofreu, o episódio já tinha sido relatado no livro “Power and the Palace”, publicado este ano por Valentine Low, antigo correspondente da realeza do Times de Londres.

De acordo com o livro, baseado num relato feito pela rainha ao então presidente da câmara de Londres, Boris Johnson, Camilla seguia num comboio para a estação de Paddington quando o homem sentado ao seu lado tentou tocá-la.

A rainha defendeu-se retirando o sapato e atingindo-o na zona da virilha. À chegada a Paddington, contou o sucedido a um agente fardado e o homem acabou por ser