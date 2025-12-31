Ouvir
Trump anuncia retirada da Guarda Nacional de Chicago, Los Angeles e Portland

31 dez, 2025 - 23:25 • Olímpia Mairos , com agências

A mobilização da Guarda Nacional tinha sido travada pelos tribunais, nomeadamente pelo Supremo Tribunal em Chicago e por juízes federais em Los Angeles e Portland.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira a retirada da Guarda Nacional de Chicago, Los Angeles e Portland, destacamentos que tinham sido alvo de forte contestação judicial.

“Estamos a retirar a Guarda Nacional de Chicago, Los Angeles e Portland”, escreveu o líder da Casa Branca na rede social Truth Social, admitindo, no entanto, a possibilidade de voltar a mobilizar estas unidades.

Donald Trump justificou a decisão com a alegada diminuição da criminalidade. “O crime foi significativamente reduzido” nestas cidades, afirmou, deixando um aviso: “Voltaremos, talvez de uma forma muito diferente e mais forte, quando o crime começar a aumentar novamente — é apenas uma questão de tempo”.

Em Los Angeles, os militares já tinham, entretanto, abandonado a cidade, depois de terem sido enviados no início do ano, no âmbito de uma estratégia mais ampla de combate ao crime e à imigração ilegal.

Já em Chicago e Portland, as tropas chegaram a ser destacadas, mas nunca chegaram a patrulhar as ruas, devido aos obstáculos legais levantados contra a decisão presidencial.

