Trump anuncia retirada da Guarda Nacional de Chicago, Los Angeles e Portland

31 dez, 2025 - 23:25 • Olímpia Mairos , com agências
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira a retirada da Guarda Nacional de Chicago, Los Angeles e Portland, destacamentos que tinham sido alvo de forte contestação judicial.
“Estamos a retirar a Guarda Nacional de Chicago, Los Angeles e Portland”, escreveu o líder da Casa Branca na rede social Truth Social, admitindo, no entanto, a possibilidade de voltar a mobilizar estas unidades.
A mobilização da Guarda Nacional tinha sido travada pelos tribunais, nomeadamente pelo Supremo Tribunal em Chicago e por juízes federais em Los Angeles e Portland.
Em Los Angeles, os militares já tinham, entretanto, abandonado a cidade, depois de terem sido enviados no início do ano, no âmbito de uma estratégia mais ampla de combate ao crime e à imigração ilegal.
Já em Chicago e Portland, as tropas chegaram a ser destacadas, mas nunca chegaram a patrulhar as ruas, devido aos obstáculos legais levantados contra a decisão presidencial.